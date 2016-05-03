4月中国中小企业信心指数上升 预计人民币波动增大--渣打调查

路透北京5月3日 - 渣打最新发布的报告显示，4月渣打中国中小企业信心指数持续上升，显示出近期实体经济正在复苏，二季度中小企业经营或将持续改善。预计政府在进一步放松信贷时或将更为谨慎；而包括降低税费在内的财政政策措施或将更加有力地执行。

人民币汇率预期方面，此次调查显示预期人民币贬值和升值的受访中小企业数量均出现小幅上升。这一结果表明经历近期汇率市场相对平稳后，目前中小企业预计未来人民币汇率波动将增大，但对人民币汇率走势尚无清晰的预期。

以下是渣打报告《渣打4月中小企业信心指数持续上升：宽松政策推动实体经济复苏 商品市场升温支撑中小企业》的全文：

4月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）连续第二个月上升至58.7，为自2015年4月以来的峰值。其中，经营现状指标改善幅度最大，由3月的55.9升至57.5；预期指标和信用指标较3月分别上升了0.5和0.3个百分点。

4月SMEI指数的表现表明近期实体经济正在复苏，预期指数的增长预示二季度中小企业经营或将持续改善。2015年已出台宽松政策的积极影响正逐步传导至实体经济。一季度房地产市场和计划基建投资复苏强劲，或将拉动内需并支撑制造业。

信贷增长经历一季度的大幅扩张后，我们预计政府在进一步放松信贷时或将更为谨慎；而包括降低税费在内的财政政策措施或将更加有力地执行。由于多数信贷仍将流向重大投资项目和家庭按揭贷款，因此这一转变对中小企业将尤为有利。

4月制造业和服务业经营现状指数分别达58.6和57.0。这一结果表明随着固定资产投资复苏，制造业增长动能更趋强劲。然而，服务业经营现状指数较3月改善幅度超过制造业。服务业中，IT业中小企业经营现状指数较3月大幅上升9.3个百分点。从地区来看，重工业较为集中的北方和中西部中小企业表现领先东部和南方中小企业。

4月中小企业经营现状指数较3月上升1.7个百分点至57.5，企业销售和生产动能走强是主要推动因素。未来三个月预期指数亦上升0.5个百分点至61.7，预示企业生产和价格前景正趋改善。新订单前景改善的推动下，企业生产预期指数较3月上升2.2个百分点，预示二季度中小企业生产活动有望进一步改善。

投资和融资活动开始放缓。4月固定资产投资指标较3月下滑1.3个百分点至54.1，衡量中小企业融资规模的指标较3月下降1.2个百分点至52.9。这一结果或反映出企业产能扩张和债务增长受到的管控趋严。4月投资和融资预期指标亦有所下降。

4月劳动力市场持续复苏。生产活动复苏推动劳动力需求不断增长。受此影响，劳动力市场相对趋紧促使薪资水平持续上升。4月原材料库存指标较3月上升2.8个百分点至55.2，预示中小企业生产活动有望进一步扩张。产成品库存指标已有所上升。

4月企业盈利指标进一步改善，由3月的58.8升至61.0。据受访中小企业反馈，春节过后投入和产成品价格均出现上涨。但销售加速提升企业盈利并支撑产成品价格继续上涨。因为此我们预计未来几个月PPI通缩有望进一步缓和。

4月中小企业信用状况分项指标由3月的56.4略升至56.7，表明市场信贷环境稍显好转。但中小企业融资成本仍在攀升。银行对中小企业放贷意愿指标由3月的59.7降至58.3，表明信贷环境仍显宽松，但改善幅度有所放缓。

信贷经历一季度大幅增长后，人民银行或基于审慎管理体制的要求指导银行贷款审批进度放缓。随着银行体系信用资产风险上升，银行对抵押资产不足和无政府隐性担保的民营企业的放贷或保持谨慎态度。

中小企业银行和非银行融资成本指标均位于50以下，表明企业融资环境进一步恶化（即融资成本上升）。这一结果表明中小企业融资风险持续增大，尤其是考虑到银行遭受不良贷款的压力增大。政府有必要出台更多措施降低中小企业融资成本。

人民币汇率预期方面，此次调查显示预期人民币贬值和升值的受访中小企业数量均出现小幅上升。这一结果表明经历近期汇率市场相对平稳后，目前中小企业预计未来人民币汇率波动将增大，但对人民币汇率走势尚无清晰的预期。

4月中小企业大宗商品类活动的调查显示出积极的结果，受访者反馈显示大宗商品市场正趋升温。订单前景的清晰程度较3月的低水平有所改善。尽管改善幅度不大，但这一变化表明大宗商品市场基本面正趋好转。大宗商品消费领域的改善趋于支撑中小企业经营。（完）