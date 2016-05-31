5月渣打中国中小企业信心指数结束两连升 对经济前景更谨慎

路透上海5月31日 - 渣打银行(2888.HK)(STAN.L)最新发布报告称，5月渣打中国中小企业信心指数（SMEI）经历连续两个月改善后再次放缓；由于担忧下半年的中国经济状况，受访中小企业对经济前景更为谨慎。

渣打并认为，政府货币政策立场将转向更加稳健但仍显宽松，避免企业杠杆比率快速上升。与此同时，财政政策或维持扩张态势，且供给侧改革或将有益于中小企业经营前景。

“多数企业预计由于美联储加息预期上升推动美元走强，近期人民币将面临贬值压力。”报告称。

调查数据并显示，中小企业订单前景、原材料进口以及能源价格前景均趋于恶化，表明大宗商品需求前景面临潜在挑战。

渣打报告称，中小企业银行和非银行融资成本指标仍位于50以下，表明中小企业融资成本仍在攀升。融资成本上涨或将加重中小企业偿债负担并耗尽企业现金盈余，“政府有必要出台更多措施，提升货币政策传导效率并降低中小企业融资成本。”

渣打中小企业信心指数（SMEI）基于全国近600家中小企业的月度调查结果编制而成，为100%衡量中小企业经营状况的专项指数，衡量中小企业经营现状、信用状况和未来三个月预期等状况。指数位于50以上表明处于扩张趋势。（完）