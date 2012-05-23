中国启动中小企业私募债试点

路透上海5月23日电---为拓宽中小微型企业融资渠道,中国沪深两大证券交易所周二发布公告,正式启动中小企业私募债业务试点工作,规定发行人暂不包括房地产企业和金融企业,发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的三倍.

中国证券报并援引深交所人士表示,首批中小企业私募债品种有望6月中旬推出.

上海和深圳证券交易所分别发布的中小企业私募债券业务试点办法和相关通知规定,试点期间,中小企业私募债券发行人限於符合《关於印发中小企业划型标准规定的通知》规定、且未在沪深证券交易所上市的中小微型企业.两个或两个以上的发行人可以采取集合方式发行私募债券.

《办法》明确私募债券应由证券公司承销,每期私募债券的投资者合计不得超过200人.债券以非公开方式发行和转让,期限在一年(含)以上.在符合规定的前提下,发行人可为私募债券设置附认股权或可转股条款.

此外,私募债券的认购和转让实行投资者适当性管理制度.上交所要求合格个人投资者名下证券、资金及资产管理账户的资产总额不低於人民币500万元人民币等,深交所则没有明确列示.

在投保护投资者权益方面,《办法》规定,借鉴公司债现有受托管理人、债券持有人大会等投资者权益保护措施的基础上,要求发行人设立偿债保障金专户,建立偿债保障金机制,规定发行人应当在募集说明书中约定采取限制股息分配措施,以保障私募债券本息按时兑付,并承诺若未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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