降低融资成本要形成财务硬约束 发展股本融资--银监会官员

路透北京8月18日 - 中国银监会法规部主任刘福寿周一表示，解决企业融资成本高的根本途径是要实行全面的深化改革和结构调整，要形成财务硬约束和发展股本融资来降低杠杆率，从而消除结构性扭曲。

他在接受中国政府网访谈时称，解决企业融资成本高，要落实对小微企业的税收支持政策，增强小微企业核心竞争力和盈利能力，也要引导小微企业健全自身的财务制度，增加透明度，加强内部管理。

“解决好企业，特别是小微企业融资成本高的问题，对于稳增长、促改革、调结构、惠民生确实意义重大。”他说。

中国国务院上周出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施，强调要通过定向宽松为棚改、铁路、小微企业等领域提供有力支持。

刘福寿指出，当前，整体经济形势向好，但仍然存在不稳定的因素，下行的压力依然比较大，结构调整又处于爬坡时期。企业的融资成本下降，可以提升其经营效益，充分激发企业生产和投资的热情，为稳增长奠定良好的微观基础。

另一方面，降低企业融资成本也有利于助推经济转型，为企业创造良好的融资环境，从而减轻企业转型升级过程中必须经历的阵痛，让实体经济能够顺利地渡过结构调整期。

刘福寿并称，发起设立民营银行，目标是为实体经济发展提供高效率和差异化的金融服务。下一步，银监会将指导三家试点银行筹建工作小组做好筹建工作，并继续指导另外两家首批试点银行的筹建小组加快完善和确定筹建方案，及时总结试点经验，适时扩大试点范围，进一步调动民间资本进入金融业的积极性。

就银行业的工作重点，他表示，首先要加大对小微企业的支持力度，还要对棚户区改造、铁路、服务业、节能环保等国民经济重点领域不断加强和改进金融服务，并规范同业和理财等业务，减少融资环节，避免推高成本。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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