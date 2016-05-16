中国新三板首例中小企业集合债获准发行 融资途径将更多元

路透上海5月16日 - 中国新三板(全国股转系统)挂牌公司嘉禾生物、华通能源最新公告称，两家公司中小企业集合债已获得国家发改委批复，同意发行陕西省中小企业集合债券不超过1.5亿元人民币；这也是新三板有史以来首例中小企业集合债。

中国证券报周一援引券商人士分析称，随着新三板挂牌公司的增多，直接融资各项规定相继落地，以及挂牌公司治理结构不断提升，未来挂牌企业融资途径将更加多元化。

根据公告，该期债券期限为六年，采用固定利率形式，单利按年计息；债券附设提前还本条款，即自债券存续期第四年兑付本金的30%，第五年兑付本金的30%，第六年兑付本金的40%。债券发行期限不超过10个工作日，应在批复文件下达后12个月内开始发行。

其中，华通能源将筹资1亿元用于补充公司营运资金，嘉禾生物也将筹资0.5亿元用于补充公司营运资金。由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

中小企业集合发债，也称“捆绑发债”，打破了只有大企业才能发债的惯例，开创了中小企业新的融资模式。

中证报并援引国都证券相关人士称，虽然目前大多数挂牌公司仍然选择定向增发为主要融资路径，但是公司债、优先股、资产证券化等在内的多种融资工具已经越来越多地被挂牌公司利用起来，这表明，新三板市场的融资渠道正趋向多元。(完)