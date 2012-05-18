去年中小企业逐渐以劳务工代替正式工 以节省用工成本--报告

路透北京5月18日电---中国正面临经济增速回落,劳动力成本攀升局面.新华社周四引述报告称,越来越多的中小企业去年开始采用劳务工代替正式工,劳务用工整体处於景气状态,劳务用工规模不断增长.

这份由中国人力资源和社会保障部劳动科学研究所等联合发布的报告并指出,企业劳务派遣的用工成本仅相当於正式用工成本的60%-70%.

报告并建议,要重视劳动事务代理等人力资源服务业的规范发展,更好地为小企业提供服务.同时,要深入调研劳务派遣的发展情况,尽快出台政策,规范劳务派遣业的发展.

尽管中国4月官方PMI创出一年来新高,但更多反映中小企业景气状况的汇丰PMI仍挣扎于荣枯分水岭之下.这也是连续第五个月官方与民间制造业PMI背道而驰,显示出国有大型企业与中小企业在持续宏观调控下经营状况"冰火两重天".

目前,中小企业贡献了中国60%以上的国内生产总值(GDP),50%以上的税收,并创造了中国80%的城镇就业.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 曾祥进

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