中国银监会要求减轻小微企业一次性还款压力

路透北京7月24日 - 中国银监会周四发文落实国务院常务会议支持小微企业精神，要求银行提高贷款期限与小微企业生产经营周期的匹配度，合理采取分期偿还贷款本金等更为灵活的还款方式，减轻小微企业一次性还款压力。

银监会网站通知并称，对流动资金周转贷款到期后仍有融资需求，又临时存在资金困难的小微企业，在符合条件下，可以办理续贷。同时，银行办理续贷要提前开展贷款调查和评审，对符合标准的续借贷款，应当划分为正常类。

“银行要加强对续贷业务的内部控制，在信贷系统内单独标识续贷贷款，加大贷后管理力度，提高对续贷贷款的风险分类的检查评估频率，防止人为操纵贷款风险分类等。“通知要求。

银监会称，银行流动资金贷款业务中，还存各种问题，影响小微企业的正常生产经营，有时甚至导致小微企业需要通过外部高息融资来解决资金周转问题，增加了小微企业融资成本，加大了小微企业的信用风险。

对于相应的风险管理，通知指出，银行开办续贷、年审制贷款和循环贷款等创新业务，应当制定相应的风险管理制度，建立业务操作流程，明确客户准入和业务授权标准，合理设计和完善合同等配套文件，改进信息技术系统。

银监会称，通知旨在督促和引导银行业完善对小微企业流动资金贷款服务，有利于提高小微企业流动资金贷款可获得性，减轻小微企业财务负担，引导民间融资健康发展，也有利于银行客观准确判断小微企业贷款质量，防止银行员工介入“倒贷”（借助外部高成本搭桥资金续借贷款）活动所引发的道德风险。

此前有消息称，中国银监会下发给银行讨论意见稿，对生产经营正常，财务状况良好，没有挪用贷款资金等不良行为，符合贷款条件的小微企业，经银行审批合格后可以予以续贷。

中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。(完)

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(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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