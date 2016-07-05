中国“十三五”要促进中小企业发展 加大财税融资支持--工信部

路透北京7月5日 - 中国工业和信息化部日前表示，“十三五”时期中国中小企业整体水平要进一步提高，企业负担进一步减轻，政府将加大财税支持，并加强融资保障，支持民间资本发起设立银行等金融机构。

工信部网站周二刊登关于印发促进中小企业发展规划（2016－2020年）的通知，目标在十三五时期，中小企业整体发展质量和效益稳步提高，单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比显着提高，年均吸纳新增就业800万人左右。

同时进一步增强创新能力、优化中小企业发展环境；简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显着成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平。

工信部表示将加大对中小企业财税支持，发挥国家中小企业发展基金作用。通过国家中小企业发展基金，带动地方、创业投资机构及其他社会资本投资种子期、初创期成长型中小企业；鼓励有条件的省市设立地方中小企业发展基金。

各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展的资金，创新资金投入方式，对中小企业公共服务体系等市场薄弱环节予以支持；发挥财政资金杠杆作用，建立促进中小企业发展的市场化长效机制。同时，加强中小企业税收优惠政策支持。

在加强融资保障方面，支持民间资本发起设立银行等金融机构，大力发展中小金融机构及普惠金融，推动互联网金融规范有序发展；鼓励设立各类中小企业基金、创业投资引导基金、风险投资基金等，引导股权投资机构为中小企业提供融资支持；创新和扩大中小企业债券、信托、票据发行方式和规模；推进中小板、创业板、新三板和区域股权交易市场等发展；促进形成金融机构充分竞争市场格局，增加融资供给，便利中小企业融资选择及获取。

“十三五”时期还要推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作。推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务，发展应收账款、存货（仓单）等动产融资模式，推动开展供应链融资。建立和完善小微企业信贷风险补偿机制，扩大中小企业贷款规模和比重。

规划还提出要推进中小企业信用担保体系建设。推动设立国家融资担保基金，鼓励和推动有条件的地方设立政府性担保基金，并推进中小企业信用体系建设，依托全国信用信息共享平台，推动建立中小企业信用信息共享机制。（完）

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