中国中小企业促进法修订草案明确进一步为企业减负

路透北京6月27日 - 新华社周二称，全国人大常委会当日分组审议了《中小企业促进法（修订草案）》。草案指出，将进一步明确中小企业促进工作的监管体制，并在税收优惠、促进融资、降低创办成本等方面，加强对中小企业的扶持。

报导援引草案称，国家对符合条件的小型微型企业按照规定实行减征、免征企业所得税、增值税等措施；高等学校毕业生、退役军人等创办小型微型企业的，按照国家规定享受税收优惠和收费减免；创业投资企业和个人投资者投资初创期科技创新企业的，按照国家规定享受税收优惠；国家完善中小企业研究开发费用加计扣除政策，支持中小企业技术创新。

草案并建议，国务院银行业监督管理机构采取合理提高小型微型企业不良贷款容忍度等措施，鼓励和引导金融机构增加小型微型企业融资规模和比重；国有大型商业银行应当设立专营机构，为小型微型企业提供金融服务。

此外，草案还建议国家降低中小企业设立制度成本；国家支持利用闲置商业用房、工业厂房、企业库房和物流设施等，为创业者提供低成本办公场所。（完）