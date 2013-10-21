雾霾笼罩哈尔滨 PM2.5暴涨到1000

路透北京10月21日 - 中国东北重镇哈尔滨周一笼罩在一片令人窒息的雾霾之中。恶劣天气致使学校停课、机场关闭，部分公共交通线路停运。这是中国今冬发生的第一场最严重的空气污染事件。

在这座约1,100万人口的城市里，部分城区的PM2.5指数已经高达1000。PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。

PM2.5指数超过300就已达到有害程度，而世界卫生组织建议PM2.5指数日平均值不超过20才是健康水平。

新华社报道称，本次雾霾不仅致使哈尔滨各中小学停课，还使机场和部分公交线路停运，并称今冬第一天供暖是这场雾霾天气的元凶。据报道，哈尔滨市区的能见度降到了10米。

雾霾天气预计还将持续24小时。

新浪微博网友对哈尔滨遭遇雾霾天气表现出愤怒和挖苦之情。

“勤劳智慧的哈尔滨人经过多年努力，终于使哈尔滨这个城市连续跨过小康社会和共产主义社会两个阶段，直接进入仙境社会！”一名网友发帖写道。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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