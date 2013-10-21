雾霾笼罩哈尔滨 PM2.5暴涨到1000

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月21日 - 中国东北重镇哈尔滨周一笼罩在一片令人窒息的雾霾之中。恶劣天气致使学校停课、机场关闭，部分公共交通线路停运。这是中国今冬发生的第一场最严重的空气污染事件。
在这座约1,100万人口的城市里，部分城区的PM2.5指数已经高达1000。PM2.5指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。
PM2.5指数超过300就已达到有害程度，而世界卫生组织建议PM2.5指数日平均值不超过20才是健康水平。
新华社报导称，本次雾霾不仅致使哈尔滨各中小学停课，还使机场和部分公交线路停运，并称今冬第一天供暖是这场雾霾天气的元凶。据报导，哈尔滨市区的能见度降到了10米。
雾霾天气预计还将持续24小时。
新浪微博网友对哈尔滨遭遇雾霾天气表现出愤怒和挖苦之情。
“勤劳智慧的哈尔滨人经过多年努力，终于使哈尔滨这个城市连续跨过小康社会和共产主义社会两个阶段，直接进入仙境社会！”一名网友发帖写道。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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