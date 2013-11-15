中国北方雾霾天气威胁全球煤炭项目

中国资源部首席记者 黄炜文；编译 王兴亚/朱晓军/郑茵

路透上海11月15日 -中国北方大部分地区出现的严重雾霾天气不仅威胁到当地居民的身体健康，也使得那些仍处规划阶段的全球大型煤炭项目面临搁置风险。

中国政府的污染防治计划主要针对目标是火力发电，这将冲击该国已然放缓的煤炭需求。中国是全球最大煤炭进口国。

鉴于中国的煤炭需求是过去十年煤矿业巨大投资的主要拉动因素，上述趋势可能会影响到从澳洲到印尼再到莫桑比克的诸多资本密集型煤炭项目的正常进程。

即便没有环保因素，由于矿场至港口新铺铁路、火力发电投资下降以及电力需求增速放缓，可能促使中国煤矿企业以具有竞争优势的价格出口部分过剩产出，从而对该地区矿商以及新项目的可行性造成冲击。

中国过去十年平均每周建设两座火力发电厂，2009年还是煤炭净出口国，仅仅两年后就转变成全球最大进口国，煤炭消耗量占到全球其他国家累计消耗量的近一半。这无疑是一场重大转变。

中国煤炭科学研究总院煤化工分院研究员陈亚飞表示，“中国在戒它的煤瘾。随着经济增速放缓和清洁能源的大力推动下，煤炭的黄金十年已经结束了。”

今年前10个月，中国的煤炭进口增长17%，较2012年30%的增幅下降近一半。由于需求疲弱和国内产量较高，使得今年大部分时间库存都处于3亿吨的纪录高位。

中国煤炭消耗量大幅飙升--从2006年的25亿吨升至2012年的38亿吨，推动亚洲指标热能煤2011年均价涨至每吨121美元，而五年前其价格还不到50美元。

但是，景气年份时许多煤矿扩建，以及全球经济放缓致使需求疲弱，这都推动煤价在2012年10月跌至三年低点近每吨80美元左右。此后煤价就一直低于100美元。

高盛预计，2017年前海运煤炭贸易增速将仅为1%，而2007-2012年间增速则高达7%。

如欲查看中国煤炭需求增长放缓的图表，请点选(link.reuters.com/vux54v)

**一些项目面临危险**

看好需求前景的矿产商正在策划新项目，这些项目所在地区都需要大量基础设施投资，比如澳洲加利利(Galilee)盆地和印尼苏门答腊地区。但要想让这些项目有利可图，就需要价格上涨。

在偏远的加利利盆地，多家矿产商投资数以十亿计美元建设新矿，其中就包括印度的GVK Power &Infrastructure(GVKP.NS)和Adani Enterprises(ADEL.NS)。

在印度公司Adani退出后，印尼国有煤矿商PT BukitAsam(PTBA.JK)在南苏门答腊地区投资20亿美元的运煤铁路项目也前景未卜。苏门答腊地区占印尼资源储量的一半，但由于基础设施薄弱，产量仅为该国的4%。

在莫桑比克，若想充分利用潜在矿产资源，力拓(RIO.AX)(RIO.L)和巴西淡水河谷(VALE5.SA)等公司就需要在铁路、港口上进行大量投资。

“未来需求增长疲弱，而且煤价接近边际生产成本，说明大部分新增热能煤项目都很难给所有者带来盈利，”高盛在报告中称。

在澳洲，咨询机构WoodMackenzie调查的71个热能煤矿山中，约40个每吨煤炭现金成本高于87美元。根据澳洲政策发展中心的报告，很多新提议项目要求煤价高于每吨120美元才有可行性。

它们很快就会与中国煤炭展开竞争。随着生产成本下降，中国煤炭的竞争力将进一步增强。

中国政府正在考虑取消10%的煤炭出口关税。随着中国煤炭竞争力提高，此举将很可能推动出口跳增至每年配额3,800万吨的四倍。

铁路部门计划在2015年前，将专用铁路运煤量翻一倍至24亿吨。该计划与正在进行的煤矿合并都将降低生产成本。

根据中国煤炭运销协会的数据，铁路运煤成本约为每吨每公里0.15元人民币，比0.35元的卡车运煤成本低出一半多。

根据里昂证券计算，煤炭的铁路运输量增加，将使未来两到三年中国包括增值税在内的电煤平均生产成本每吨下降10-15美元，至每吨80-90美元。

**戒除煤炭依赖症**

电力需求增长已经落后于经济的增长，路透根据统计部门的数据计算，中国能源消费增长与GDP增幅之比约为0.7。在2005-2012年期间这个比率平均为1.1。

水电、核电以及燃气发电急速发展，使火力发电的比重从2007年的78%降至今年的73%，而且还将进一步降低。

当前的目标是，水电装机容量每年增长6%左右，到2015年达到290千兆瓦，核电能力到2020年增加三倍达到58千兆瓦，燃气发电能力到2015年翻一番达到56千兆瓦。

而中国电力企业联合会规划与统计信息部主任刘向东表示，火力发电能力预计年增长仅4%，为2005-2011年期间增幅的一半。

“中国的污染问题十分严重，因此不管价格多贵，他们在交通和电力方面都要更多地改用天然气，”瑞士贸易公司维多的执行长IanTaylor对路透表示。

“这将大大减少煤炭的使用。我个人担心，由于需求下降远远快于我们的预期，煤炭将会遇到问题。”(完)

(编译 王兴亚/朱晓军/郑茵 审校 李爽/隋芬)

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