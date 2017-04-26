中国对大气重污染成因和治理攻关 推动京津冀空气质量改善--国务院

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京4月26日 - 中国国务院常务会议周三表示，部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关，推动京津冀及周边地区空气质量持续改善，减轻群众呼吸之忧。
中国政府网官方微博刊登国务院常务会议内容称，为推动解决大气重污染难点，打好蓝天保卫战，开展由环保部牵头，科技、中科院、农业、工信、气象、卫生、高校等多部门和单位协作的集中攻关。
会议确定，由中央财政安排专项资金，确定明确的路线图和推进时间表，进行综合性大规模观察和研究，针对京津冀及周边地区秋冬季大气重污染成因、重点行业和污染物排放管控技术、居民健康防护等难题开展攻坚，实现重大突破。
会议称，这也将为全国和其他重点区域大气污染防治提供经验和借鉴。
中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。[nL4S1HX21S]（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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