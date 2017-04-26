中国对大气重污染成因和治理攻关 推动京津冀空气质量改善--国务院

路透北京4月26日 - 中国国务院常务会议周三表示，部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关，推动京津冀及周边地区空气质量持续改善，减轻群众呼吸之忧。

中国政府网官方微博刊登国务院常务会议内容称，为推动解决大气重污染难点，打好蓝天保卫战，开展由环保部牵头，科技、中科院、农业、工信、气象、卫生、高校等多部门和单位协作的集中攻关。

会议确定，由中央财政安排专项资金，确定明确的路线图和推进时间表，进行综合性大规模观察和研究，针对京津冀及周边地区秋冬季大气重污染成因、重点行业和污染物排放管控技术、居民健康防护等难题开展攻坚，实现重大突破。

会议称，这也将为全国和其他重点区域大气污染防治提供经验和借鉴。

中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。[nL4S1HX21S]（完）