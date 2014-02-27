中国誓言要严惩污染“肇事者”

路透北京2月26日 - 新华社周三报道称，中国环境保护部誓言要严惩造成华北大部地区严重空气污染的企业和发电厂。

新华社援引环保部的说法称，调查发现，河北省的部分火电厂、水泥厂和钢铁厂未能在严重雾霾天气中停产或减产。

华北地区最近几天经历了数月来最严重的空气污染，引发公众强烈不满。

北京市政府周五首次将污染预警提高至橙色预警。

新华社周三报道称，中国将采取雾霾治理措施，包括建设12条治霾跨区送电通道，让雾霾频发的东中部地区少燃煤多用“远方来的电”。

中国政府已就治理污染出台了多项指示和政策，但污染问题似乎愈演愈烈。

河北省是中国多个污染省市中最严重的省份。2013年初，石家庄的可测量颗粒物常常“爆表”。

中科院认为河北是北京雾霾的一个主要来源。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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