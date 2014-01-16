特写：中国“禁烟令”或成电子烟机遇

路透上海1月16日 -瞿亮30岁那年妻子怀孕，他从抽烟改成了电子烟，这在中国还不常见，尽管中国实际上是电子烟的主要产地。

电子烟是大约10年前中国一名中医师发明的，现在全世界的电子烟主要来自中国，但电子烟在中国市场并不常见。

如今中国民众普遍认识到吸烟的危害，且政府出台措施限制在公众场合吸烟，这对于电子烟拓展中国市场或许是个机遇。

瞿亮说：“现在能抽烟的地方越来越少，很多情况下，我不得不选择电子烟。”他六年前出于健康原因开始使用电子烟，现在自己也开始销售电子烟，今年已从主攻出口扩展到国内市场。

目前电子烟在中国主要是网上销售，而相关管理法规疏松。新加坡和巴西等国家则禁止电子烟。

中国的电子烟生产集中在深圳，全世界约95%的电子烟来自于此，这种产品实际上就是使用电池供电的尼古丁喷雾器。

与实际吸烟相比，使用电子烟可能更健康。但关键在于目前尚无长期科学证据能证实电子烟的安全性和有效性，因此英国医学会等组织对其潜在危险发出警告。

尽管在全球烟草市场所占比例仍非常低，但电子烟市场增长迅猛。周末时，好莱坞明星莱昂纳多·迪卡普里奥和茱莉亚·路易斯-德瑞弗斯在金球奖颁奖晚会上被媒体拍到在吸电子烟。

一些分析人士预计，10年内，电子烟销量可能超过传统香烟。受政府法规和公众健康意识影响，传统香烟销量呈下降趋势。

对中国电子烟厂商而言，海外市场迅猛增长的同时，国内市场潜力亦令他们心动。

中国有超过3亿烟民，哪怕只是其中一小部分改吸电子烟，对商家就构成巨大诱惑。2012年，中国烟民共消费2.46万亿支香烟，占全球消费量的三分之一。

思摩尔总经理赖宝生称：“烟草的管控更严对电子烟是个好消息。”他称，之前中国对烟草的管控相对松懈，拖累了电子烟行业的发展。

思摩尔2013年售出逾1亿支电子烟，主要销往欧洲和美国，销售额8亿元人民币，同比增加一倍。但赖宝生称，该公司已开始将注意力投向国内市场机遇。

欧睿咨询公司（Euromonitor）烟草分析师Shane MacGuill说：“早晚有一天，全世界不再有人吸传统香烟，这是必然的。”

“中国也无法成为烟草的专区，势必转向替代产品，不过我不确定这个过程要多久。这种情况肯定会发生，但可能需要的时间比较长。

电子烟的发展可能为海外品牌提供进军中国的机遇，目前中国对传统烟草市场管制严格。

目前中国大型国营烟草公司基本不涉及电子烟领域，海外电子烟企业可能重点面向中国城市中较富裕、更注重健康的吸烟人群。

不过中国未来可能决定对电子烟市场严格管制，就像现在严格管制传统烟草业一样，那样的话海外品牌几乎就没了施展的空间。

Cannacord Genuity咨询公司的烟草分析师Eddy Hargreaves说：“无论如何，我认为这必然成为（海外品牌）进军中国市场的潜在渠道。”

“市场潜力巨大，我们预计（电子烟）能在中国推广开来，但速度可能比在欧美市场慢。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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