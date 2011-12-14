烟草学者当选中国工程院院士引争议

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京12月14日电---在中国政府努力控烟之际，研究低焦油烟草的专家谢剑平当选中国工程院院士，引发卫生官员和评论人士的抨击。
现年52岁的谢剑平就职于中国烟草总公司，他当选中国工程院院士後，在网络上被冠以"杀人院士"和"烟草院士"的称号。
据媒体近日报导，谢剑平的主攻方向是卷烟"减害降焦"研究，以及如何向烟草中添加中草药。
新浪微博的一位网友称，他在试图让人更加吸烟成瘾，现在却当选院士！真是不可思议！中国每年上百万人因吸烟死亡。
另一微博用户称，谢剑平的当选是国家对烟草行业的妥协。
中国是全球最大的烟草生产国，烟草行业为国家税收作出很大的贡献。
据《京华时报》本周报导，国家控烟办公室主任杨功焕称，谢剑平的当选是中国工程院的耻辱。
根据卫生部数据，中国每年有近120万人死於吸烟相关的疾病。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。