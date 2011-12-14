烟草学者当选中国工程院院士引争议

路透北京12月14日电---在中国政府努力控烟之际，研究低焦油烟草的专家谢剑平当选中国工程院院士，引发卫生官员和评论人士的抨击。

现年52岁的谢剑平就职于中国烟草总公司，他当选中国工程院院士後，在网络上被冠以"杀人院士"和"烟草院士"的称号。

据媒体近日报导，谢剑平的主攻方向是卷烟"减害降焦"研究，以及如何向烟草中添加中草药。

新浪微博的一位网友称，他在试图让人更加吸烟成瘾，现在却当选院士！真是不可思议！中国每年上百万人因吸烟死亡。

另一微博用户称，谢剑平的当选是国家对烟草行业的妥协。

中国是全球最大的烟草生产国，烟草行业为国家税收作出很大的贡献。

据《京华时报》本周报导，国家控烟办公室主任杨功焕称，谢剑平的当选是中国工程院的耻辱。

根据卫生部数据，中国每年有近120万人死於吸烟相关的疾病。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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