上海八成网民赞成在室内场所禁烟--调查

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透上海6月1日电---调查显示，上海八成网民认为应在餐饮、娱乐等室内场所禁烟。这表明中国民众日渐关注健康问题。
官方媒体报导称，中国13亿人口中约有四分之一是烟民，几乎相当於美国的人口总数。
上海是中国人口最多的城市之一，该市2010年实施首个控烟条例，要求医院、酒吧、餐馆及酒店等公共场所设立无烟区，张贴禁烟标志。
上海市健康促进委员会对本地1.5万名受访者进行了在线调查，并在周四发布了调查结果。调查显示，大多数网民赞成在餐饮、娱乐及各类工作场所实行全面禁烟。
关於国内烟草制品包装图案的建议与要求，近六成网民认为应加入“吸烟有害健康”的提示以及“吸烟会导致疾病”的警示图案，逾五成的受访者认为慈善用语不适合作为烟草广告语。
《上海日报》周五报导称，上海市政府将开始对在所有室内场所施行全面禁烟展开讨论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。