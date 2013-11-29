中国海关捣毁六个走私汽车团伙

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透北京11月28日 -新华社周四报道称，中国海关捣毁了六个走私汽车犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人54名，查扣涉嫌走私的劳斯莱斯、宝马等高档汽车81辆。
新华报道称，这是一起典型的特大走私案件，走私链条跨越美国、越南、缅甸、中国香港及广西、广东等多地。
初步查明上述团伙三年来共走私入境各类高档车辆3,000余辆，全案案值约1.64亿美元。
向中国走私汽车一直是中国政府面临的一个问题，因中国消费者不愿为高档外国汽车支付高昂的税费。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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