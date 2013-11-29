版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 11:46 BJT

中国海关捣毁六个走私汽车团伙

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月28日 - 新华社周四报道称，中国海关捣毁了六个走私汽车犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人54名，查扣涉嫌走私的劳斯莱斯、宝马等高档汽车81辆。

新华报道称，这是一起典型的特大走私案件，走私链条跨越美国、越南、缅甸、中国香港及广西、广东等多地。

初步查明上述团伙三年来共走私入境各类高档车辆3,000余辆，全案案值约1.64亿美元。

向中国走私汽车一直是中国政府面临的一个问题，因中国消费者不愿为高档外国汽车支付高昂的税费。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐