中国海关捣毁六个走私汽车团伙

路透北京11月28日 - 新华社周四报道称，中国海关捣毁了六个走私汽车犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人54名，查扣涉嫌走私的劳斯莱斯、宝马等高档汽车81辆。

新华报道称，这是一起典型的特大走私案件，走私链条跨越美国、越南、缅甸、中国香港及广西、广东等多地。

向中国走私汽车一直是中国政府面临的一个问题，因中国消费者不愿为高档外国汽车支付高昂的税费。（完）