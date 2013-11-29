中国海关捣毁六个走私汽车团伙

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月28日 - 新华社周四报道称，中国海关捣毁了六个走私汽车犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人54名，查扣涉嫌走私的劳斯莱斯、宝马等高档汽车81辆。
新华报道称，这是一起典型的特大走私案件，走私链条跨越美国、越南、缅甸、中国香港及广西、广东等多地。
初步查明上述团伙三年来共走私入境各类高档车辆3,000余辆，全案案值约1.64亿美元。
向中国走私汽车一直是中国政府面临的一个问题，因中国消费者不愿为高档外国汽车支付高昂的税费。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。