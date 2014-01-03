成功施救的中国“雪龙”号破冰船被厚冰困住

路透悉尼1月3日（记者 Maggie Lu Yueyang） -成功救援被困南极俄罗斯“绍卡利斯基院士”号科考船上52名乘客的中国“雪龙”号破冰船周五被厚冰困住，让长达九天的“过山车式”救援行动更为复杂。

周四晚间，“雪龙”号通过直升机将俄罗斯科考船上52名乘客转移到了澳大利亚“南极光”号破冰船上。澳大利亚海事安全局称，“雪龙”号现在担忧自身能否穿过厚冰。

“该船将于2014年1月4日一早试图通过浮冰，届时潮汐情况将最为适宜，”澳大利亚海事安全局称。

澳大利亚海事安全局指出，为谨慎起见，“南极光”号破冰船将停在附近水域待命。

“南极光”号破冰船原计划前往一个南极基地完成补给，随后将被救乘客运送到澳大利亚。

因为天气和冰面状况，救援耗时约五个小时才完成。“绍卡利斯基院士”号科考船三名考察领导人之一GregMortimer表示，这是一场“过山车式”的救援。

澳大利亚《时代报》报道称，Mortimer在抵达“南极光”号破冰船后表示，“对于我负责照顾的人们，我终于松了一口气。”他还表示，对抛下“绍卡利斯基院士”号科考船及其船员感到“非常难过”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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