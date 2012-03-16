中国拟借力民间资本化解地方债问题

记者 许贵卿

路透北京3月16日电---中国政府计划在解决地方债务问题时部分采用私有化途径,对长期游说当局出售这些债务支持财政的投资者来说不啻为一大佳音.目前中国地方债务总规模高达10.7万亿元人民币.

中国国家总理温家宝周三表示,地方债务偿还可采取资产处置、项目转让和股权出售的方式,突显政府对待地方债问题的态度有多认真,有分析师认为,这是少数几个可能在中国引发系统性金融风险的问题之一.

此举除了给投资者机会涉足全球最诱人的基础设施资产市场外,还暗示当局或许开始从根本上反思国有资本和民间资本在产业中的作用--分析师认为早该推进这一再平衡进程了.

"中国政府应该做个小政府.那些能退出的行业,就该退出,"上海济邦咨询公司董事长张燎说."我们为什麽要有超过100家国有企业?没有必要,应该全部卖掉."

批评人士指出,政府广泛涉足银行业和工业造成资本严重配置不当,遏制了政府希望培植的民营企业活动.

虽然分析师估计,地方政府不良贷款可能最高达2-3万亿元人民币,其中多数记在大型银行的账本上,投资者最担心的还是,中国政府会将这些问题贷款进行重新分类,然後宣布问题就这麽解决了.

温家宝没有具体说地方政府问题贷款有多少,但他表示行动是唯一可靠答案,民间资本可以参与.

中国地方政府掌握的资产涉及从地产到银行,从矿产到电厂的诸多领域.这些资产都可卖给渴求从中国经济中分一杯羹的投资者.

据新华社报导,截至去年11月,中国有117家大型央企,共掌握24万亿元人民币资产--相当於中国2011年国内生产总值(GDP)的近一半.此外还有几千家规模较小的国企.

**被压制的需求**

国际投资者对中国不断膨胀的债市和2.6万亿(兆)美元股市存在大量需求,只是目前被压抑.海外资金流入仍受合格境外机构投资者(QFII)制度的严格控制.

2011年批准投资国内市场的海外资金额仅有19亿美元,为2007年以来最低.但今年外国投资者获得更大空间,目前已获准购买29亿美元中国债券和股票.

麦格理集团(MQG.AX)基础设施、公用事业及可再生能源部门主管David Roseman称,出售能够盈利的基础设施给投资者,可以让中国有现钱建设新的公路并免费运营.

"确实存在购买中国基础设施的兴趣,"Roseman称,"这是很大一个市场.他们比世界其它地方花的钱多好几倍,但这大部分都是政府在掏."

麦格理集团是全球最大的基础设施基金管理者之一,资产管理规模达1,000亿美元.但其专注于中国的基金仅略超5亿美元.

汇丰控股估计,中国债务规模与国内生产总值(GDP)之比仍在55%的可控水平,但也表示,地方政府现金不足并可能造成"银行违约",是困难所在.

分析师称,加快私有化步伐,将使银行免于减计坏账,同时也可能解决中国面临的另一个长期问题--创建适合储蓄养老金的一系列新投资工具.

中国官方存款为83.7万亿(兆)元人民币,分析师估计规模与之大致相当,这些存款经年累月在通胀作用下贬值,既没有拿出去赚取利息,也没有支持经济增长,或是建立退休金缓冲以应对人口迅速老龄化.

**并未完全放开**

中国过去曾小试私有化,主要通过降低国家在企业中的持股比例,而非完全出售,也就是官方所谓的"抓大放小".

根据此原则,中国政府控制着其认为重要的产业,例如能源企业和银行,同时私有化较小型企业来为养老金支出融资,2000年代中期便是这种做法.

但是,对於许多已到中年的中国人来说,私有化唤起了他们对1990年代末的痛苦回忆,当时朱熔基总理关闭了数千家低效率的国企并让许多工人下岗,以刺激经济加快增长.

虽然朱熔基赢得了播种下中国经济成功种子的美誉.但人们担心,大力推行私有化或将再度推高失业,且更糟糕的是可能引发社会动荡,这种忧虑导致一些这方面的努力受抑,就像亚洲其它地区一样.

遍布650个城市及各种阶层的复杂的中国政府所有制结构,以及通过众多利益冲突的集团来运营资产,使得私有化进程很是艰难.

与此同时,随着企业在国内外扩张,特权阶级在中国国有企业中的影响力变得更加强大.许多政府支持企业现在坐拥数十亿美元资产,而这些企业的主管也并无意将企业分拆.

里昂证券新加坡公司首席执行官、及《红色资本主义》(Red Capitalism)一书的作者Fraser Howie认为,正视债务问题是中国政府改善资本分配效率的唯一方式.

"你可以随自己喜欢随便称呼坏账.你可以想展期多少债务就展期多少,"他称,"但你依然无法摆脱经济将再一次令人困扰的问题--你只是在浪费钱."(完)

--译文审校 王洋/侯向明

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