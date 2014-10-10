中国放宽市场准入 鼓励社会资本投资健康与养老服务工程

路透北京10月10日 - 为应对老龄化，中国国家发展和改革委员会周五发布通知，提出加快推进健康与养老服务工程建设的政策措施，包括放宽市场准入，积极鼓励社会资本投资健康与养老服务工程。

通知指出，新增健康与养老服务项目优先考虑社会资本。在公立资源丰富的地区，鼓励社会资本通过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等途径，采取政府和社会资本合作（PPP）等方式，参与医疗、养老、体育健身设施建设和公立机构改革。

同时，结合党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革工作，将符合条件的培训疗养机构转变为养老机构。进一步放宽市场准入，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放并不断扩大开放领域。

“中央和地方对健康与养老服务项目的资金支持政策，对包括民间投资主体在内的各类投资主体都予以支持。”通知称。

发改委强调，要加大政府投入和土地、金融等政策支持力度，加快建设健康与养老服务工程，中央和地方政府通过基建投资加大对医疗、养老、体育健身设施建设的支持引导力度，按投资补助、贷款贴息等方式给予支持。加大福利彩票和体育彩票公益金对养老和体育健身设施建设的支持力度。

强化对医疗、养老、体育健身设施建设用地的监管，严禁改变用途。各地方要减免城市基础设施配套费等规费。通过扩大银行贷款抵押担保范围、上市、发行债券、融资租赁等方式，加大金融支持力度。政府引导、推动设立由金融和产业资本共同筹资的健康产业投资基金。

同时发挥价格、税收、政府购买服务等支持作用，地方财政资金可对养老机构按床位给予运营补贴。各级政府逐步扩大医疗、养老、体育健身政府购买服务范围，各类经营主体平等参与。民办医疗机构用电、用水、用气、用热与公办医疗机构执行相同的价格政策；养老机构用电、用水、用气、用热按居民生活类价格执行。

中国已经进入人口老龄化快速发展阶段，2012年底中国60周岁以上老年人口已达1.94亿，2020年将达到2.43亿，2025年将突破3亿。国务院曾在去年9月发布关于加快发展养老服务业的若干意见。（完）

欲浏览文件全文，请点选发改委网站(here)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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