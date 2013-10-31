中国社会融资规模不存在重复统计--人行官员

路透北京10月31日 - 中国人民银行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，社会融资规模不存在所谓“重复统计”问题，委托贷款也并不虚增社会融资规模。

他并在文章中表示，社会融资规模符合金融宏观调控的需要。与广义货币和新增人民币贷款相比，社会融资规模与主要经济指标相互关系更紧密，并存在明显的先行关系。

以下是盛松成最新发表的题为“社会融资规模是全面反映金融与经济关系的总量指标”的论文摘录：

**背景与内涵**

近年来，中国金融总量快速增长，金融市场多元发展，金融产品和融资工具不断创新，证券、保险类机构对实体经济资金支持加大，商业银行表外业务对表内贷款替代效应明显。新增人民币贷款已不能完整反映金融与实体经济的关系，也不能全面反映实体经济的融资规模。正是在这一新形势下，中国创新编制了社会融资规模指标。

人民银行负责社会融资规模的统计发布工作，自2011年起正式统计并按季发布，2012年起按月发布，并在2012年9月公布了2002年以来的月度历史数据。

社会融资规模是指一定时期内（每月、每季或每年）实体经济从金融体系获得的资金总额。这里的金融体系是整体金融的概念，从机构看，包括银行、证券、保险等金融机构；从市场看，包括信贷市场、债券市场、股票市场、保险市场以及中间业务市场等。

社会融资规模由四个部分共十个子项构成：

--金融机构表内业务，包括人民币和外币各项贷款；

--金融机构表外业务，包括委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票；

--直接融资，包括非金融企业境内股票筹资和企业债券融资；

--其他项目，包括保险公司赔偿、投资性房地产、小额贷款公司和贷款公司贷款。

**社会融资规模不存在重复统计问题**

按照IMF的统计框架，社会融资规模的统计有两个基本原则：一是合并原则，就是金融机构之间的交易、金融机构与金融市场之间的交易都要进行合并处理，以避免重复计算。二是增量原则。社会融资规模是增量概念，为期末、期初余额的差额，或当期发行扣除当期兑付、当期发生额扣除偿还额的差额。按照这两个统计原则编制的社会融资规模指标，不存在所谓“重复统计”问题，也不宜用同比增速来分析其变动趋势。

**委托贷款并不虚增社会融资规模**

委托贷款主要有三种形式：一是企业或个人委托银行将资金贷给其他企业或个人，二是集团企业委托所属财务公司将资金贷给集团内其他法人机构，三是金融机构委托银行将资金贷给企业或个人。第一种和第二种形式的委托贷款应全额计入社会融资规模，第三种形式的委托贷款因为是金融业内部委托，需要扣除。

第二种形式的委托贷款，其资金可能来源于企业的盈利，也可能来源于银行贷款和债券发行。若来源于集团公司的银行贷款，则从表面看集团公司的银行贷款与集团公司发放的委托贷款似乎重复统计，但实际上这两笔资金借贷分别为银行与集团公司、母公司与子公司之间的借贷，具有不同的风险、不同的利率水平，应分别计入社会融资规模。若集团公司未通过委托贷款将资金借给子公司，而是将资金存入银行，也同样会派生银行贷款。这一类型的委托贷款实质上是集团企业金融化后信贷派生的实现形式，也是金融产品创新和企业融资链延长的自然表现，不应简单视为重复统计。

**增量指标不宜用同比增速来分析**

社会融资规模是增量概念。从历史数据看，社会融资规模同比增速波动一直就很大。今年1季度社会融资规模同比增速为58%，2季度迅速下降为2.6%，3季度为-3.5%。历史数据中明显高于或低于今年1季度同比增速（58%）的时期均很多。从季度数据看，2003至2012年社会融资规模有11个季度的增速超过58%（图2），其中最高为2003年1季度的185.3%。从月度数据看，社会融资规模同比增速大幅波动的情况更为普遍，最高为2009年10月份的364.6%，最低时下降幅度超过300%。

在计算其他增量指标的变化率时，这种现象也经常出现。由此可见，社会融资规模作为一个增量指标，不宜用同比增速来分析。

**与主要经济指标、货币政策主要操作目标相关性密切**

我们利用2002年以来的社会融资规模数据进行实证研究，结果表明：第一，社会融资规模与主要经济指标（GDP、固定资产投资完成额、社会消费品零售总额、发电量、CPI和进出口总额）关系密切。（1）社会融资规模与主要经济指标间均具有较高的相关性、显着的因果关系和先行性，且这些相关性高于新增人民币贷款和广义货币M2与主要经济指标之间的相关性。（2）社会融资规模与GDP之间存在稳定的长期均衡关系。（3）社会融资规模变动会对固定资产投资完成额、GDP和CPI产生显着影响。

与主要宏观经济指标相关性及先行/滞后关系表：

指标/相关系数 社会融 M2 新增人民 社会融资规模与主要经

资规模 币贷款 济指标先行/滞后关系

GDP 0.94 0.87 0.79 社会融资规模先行1个季

度

CPI 0.92 0.84 0.75 社会融资规模先行1个季

度

进出口总额 0.89 0.82 0.70 社会融资规模滞后3个季

度

固定资产投资完成 0.94 0.87 0.77 社会融资规模先行1个季

额 度

发电量 0.92 0.85 0.74 社会融资规模先行1个季

度

社会消费品零售总 0.94 0.86 0.77 同步

额

时差相关分析结果显示，社会融资规模领先GDP、CPI、固定资产投资完成额及发电量约1个季度，滞后进出口总额3个季度左右，同步于社会消费品零售总额变动。

社会融资规模与货币政策主要操作目标（基础货币、利率）相关性密切，且这种相关性强于新增人民币贷款和M2与主要操作目标之间的相关性。社会融资规模与基础货币、利率之间存在长期稳定的协整关系，基础货币和利率变动是引起社会融资规模变动的格兰杰原因。

各监测指标与货币政策操作目标的格兰杰因果检验结果表：

指标 格兰杰因果检验结果

银行间市场 社会融资规模 回购利率与社会融资规模变动互为

7天期质押式债券回购 因果

利率

新增人民币贷款 回购利率是新增

人民币贷款变动

的原因

M2 回购利率是M2变

动的原因

银行间市场 社会融资规模 到期收益率是社会融资规模变动的

5年期国债 原因

到期收益率

新增人民币贷款 到期收益率是新

增人民币贷款变

动的原因

M2 到期收益率是M2

变动的原因

基础货币 社会融资规模 基础货币是社会融资规模变动的原

因

新增人民币贷款 基础货币是新增

人民币贷款变动

的原因

M2 基础货币是M2变

动的原因

数据来源：根据中国人民银行调查统计司统计数据测算得出。

格兰杰因果检验分析表明，基础货币和利率变动是引起社会融资规模变动的格兰杰原因。银行间市场7天期质押式债券回购利率变动与社会融资规模变动互为因果。银行间市场5年期国债到期收益率变动和基础货币变动都是社会融资规模变动的原因。（完）

(整理 谢衡/张胜男; 审校 杨淑祯)

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