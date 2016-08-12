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中国财经 | 2016年 8月 12日 星期五 16:30 BJT

中国7月社融规模增量4,879亿元 较去年同期少2,632亿

路透上海8月12日 - 中国人民银行周五公布，7月社会融资规模增量为4,879亿元人民币，比去年同期少2,632亿元，为2014年7月以来单月增量新低。

刊登在央行网站的新闻稿称，7月当月对实体经济发放的人民币贷款增加4,550亿元，同比少增1,340亿元。

2016年1-7月社会融资规模增量累计为10.30万亿元，同比多7,529亿元。据初步统计，7月末社会融资规模存量为148.38万亿元，同比增长12.2%。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn

(发稿 边竞；审校 乔艳红)

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