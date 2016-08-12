中国7月社融规模增量4,879亿元 较去年同期少2,632亿

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月12日 - 中国人民银行周五公布，7月社会融资规模增量为4,879亿元人民币，比去年同期少2,632亿元，为2014年7月以来单月增量新低。
刊登在央行网站的新闻稿称，7月当月对实体经济发放的人民币贷款增加4,550亿元，同比少增1,340亿元。
2016年1-7月社会融资规模增量累计为10.30万亿元，同比多7,529亿元。据初步统计，7月末社会融资规模存量为148.38万亿元，同比增长12.2%。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
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(发稿 边竞；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。