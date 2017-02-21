全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
新华社当日晚间报导援引他并称，风险是投资机构必须面临的一件事情，分析风险、管理风险、向风险要收益的能力是投资机构的核心竞争力。
全国社保基金2015年报告显示，当年该基金投资收益率为15.19%，权益投资收益额2,294.61亿元人民币。
全国社会保障基金理事会投资运营全国社会保障基金，在国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产种类及其比例幅度内合理配置资产。（完）
(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。