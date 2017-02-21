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中国财经 | 2017年 2月 21日 星期二 09:06 BJT

全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长

路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。

新华社当日晚间报导援引他并称，风险是投资机构必须面临的一件事情，分析风险、管理风险、向风险要收益的能力是投资机构的核心竞争力。

全国社保基金2015年报告显示，当年该基金投资收益率为15.19%，权益投资收益额2,294.61亿元人民币。

全国社会保障基金理事会投资运营全国社会保障基金，在国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产种类及其比例幅度内合理配置资产。（完）

(发稿 马蓉; 审校 张喜良)

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