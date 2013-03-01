中国社保基金近12年年均收益率为8.4%--高层

路透上海3月1日 - 中国证券报周五报导，全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，全国社保基金理事会12年来的年均收益率为8.4%。目前社保基金总规模为1万亿元，随着养老需求的扩大，未来规模应至少扩大至10万亿元。

王忠民是在中国财富管理50人论坛首届年会上作出上述表示；他表示，重新思考过去35年对中国经济发展起到重大贡献的人口红利，其背后是艰巨的养老问题，，从现在起就应重视社保基金的财富管理，保证社会财富未来的收益率。

“鉴于通胀率在变化，个人养老时的通胀率和年轻时的通胀率不同，可以考虑编制与养老指数相一致的CPI，让养老财富管理战胜未来的CPI。”他建议。

中国财政部公布的数据显示，全国社会保险基金2011年末的滚存结余为29,818亿元人民币，同比增长34%。2011年的收支结余为6,881亿元。（完）

(发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)

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