全国社保基金理事会管理规模近1.2万亿元 去年收益率6.29%

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京3月26日 -新华社周三报道引述全国社会保障基金理事会数据称，目前理事会管理的基金规模11,943亿元人民币，去年基金投资收益696亿元，收益率6.29%。
其数据并显示，2011年至2013年，全国社保基金理事会管理的基金规模从8,377亿元增加到11,943亿元，其中基金权益从7,811亿元增加到9,925亿元，受托管理的其他基金权益从566亿元增加到2,018亿元。
中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义今年2月底表示，中国2013年各项社会保险基金总收入达3.5万亿元人民币，同比增长14%，基金结余总计达到4.5万亿元，较上年增加7,076亿元。
全国社保基金为中央政府集中的国家战略储备基金，主要用于弥补中国人口老龄化高峰时期养老金收支缺口，由中央财政拨入资金、国有股减持或转持所获资金和股权资产及其投资收益等构成，由全国社保基金理事会负责管理。（完）
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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