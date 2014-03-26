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中国财经 | 2014年 3月 26日 星期三 18:43 BJT

全国社保基金理事会管理规模近1.2万亿元 去年收益率6.29%

路透北京3月26日 -新华社周三报道引述全国社会保障基金理事会数据称，目前理事会管理的基金规模11,943亿元人民币，去年基金投资收益696亿元，收益率6.29%。

其数据并显示，2011年至2013年，全国社保基金理事会管理的基金规模从8,377亿元增加到11,943亿元，其中基金权益从7,811亿元增加到9,925亿元，受托管理的其他基金权益从566亿元增加到2,018亿元。

中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义今年2月底表示，中国2013年各项社会保险基金总收入达3.5万亿元人民币，同比增长14%，基金结余总计达到4.5万亿元，较上年增加7,076亿元。

全国社保基金为中央政府集中的国家战略储备基金，主要用于弥补中国人口老龄化高峰时期养老金收支缺口，由中央财政拨入资金、国有股减持或转持所获资金和股权资产及其投资收益等构成，由全国社保基金理事会负责管理。（完）

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

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