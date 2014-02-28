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中国财经 | 2014年 2月 28日 星期五 09:24 BJT

人社部：2013年各项社保基金总收入同比增14%

路透上海2月28日 -中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示，中国2013年各项社会保险基金总收入达3.5万亿元人民币，同比增长14%，基金结余总计达到4.5万亿元，较上年增加7,076亿元。

新华社周四并引述胡晓义在全国社会保险局长会议的讲话指出，2013年全国社会保险基金总支出2.8万亿元，同比增长19.9%。

胡晓义称，要充分利用大数据、云计算、物联网等现代信息手段，大力推进网点服务、网上服务、自助终端服务、电视电话服务等新方式，构建全方位、一体化社保经办服务体系。

中国去年底发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，中国将适时适当降低社会保险费率，研究制定渐进式延迟退休年龄政策。推进机关事业单位养老保险制度改革。整合城乡居民基本养老保险制度、基本医疗保险制度。（完）

(发稿 边竞 审校 曾祥进)

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