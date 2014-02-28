人社部：2013年各项社保基金总收入同比增14%

人民币收盘微跌机构无意出手 小长假临近汇价仍缺乏方向

路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘微跌，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，午后美元指数小幅调整，但离岸再次脱离美指而走弱，并带动在岸汇价下跌，但并未脱离4月波动区间，且市场仍缺乏关键事件，5月初料仍延续区间横盘走势。