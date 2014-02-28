人社部：2013年各项社保基金总收入同比增14%

人民币收盘微跌机构无意出手 小长假临近汇价仍缺乏方向
路透北京4月28日 - 人民币兑美元即期周五收盘微跌，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，午后美元指数小幅调整，但离岸再次脱离美指而走弱，并带动在岸汇价下跌，但并未脱离4月波动区间，且市场仍缺乏关键事件，5月初料仍延续区间横盘走势。
路透上海2月28日 -中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示，中国2013年各项社会保险基金总收入达3.5万亿元人民币，同比增长14%，基金结余总计达到4.5万亿元，较上年增加7,076亿元。
新华社周四并引述胡晓义在全国社会保险局长会议的讲话指出，2013年全国社会保险基金总支出2.8万亿元，同比增长19.9%。
胡晓义称，要充分利用大数据、云计算、物联网等现代信息手段，大力推进网点服务、网上服务、自助终端服务、电视电话服务等新方式，构建全方位、一体化社保经办服务体系。
中国去年底发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，中国将适时适当降低社会保险费率，研究制定渐进式延迟退休年龄政策。推进机关事业单位养老保险制度改革。整合城乡居民基本养老保险制度、基本医疗保险制度。（完）
(发稿 边竞 审校 曾祥进)
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路透北京4月28日 - 针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人周五发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。
路透上海4月28日 - 中国领先的出行平台--滴滴出行周五宣布完成新一轮超过55亿美元融资，支持其全球化战略的推进和前沿技术领域的投资。