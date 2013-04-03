中国社保基金去年投资收益率7% 高于上年但低于平均收益率

路透北京4月3日 - 中国社会保障基金理事会周二表示，中国社保基金2012年投资收益率7%，资产总额首破1万亿。虽然这一收益水平高于2011年,但仍低于2001-2011年的平均收益率。

来自社保基金理事会的过往数据显示，在2001年至2011年的11年里，全国社保基金共实现投资收益2,847亿元人民币，年均收益率为8.41%，比同期通胀率高出6个百分点。逐年看，2011年的投资收益率仅为0.85%，2009年为16.1%，2008年为-6.79%。

全国社保基金理事会网站刊发的新闻稿称，中国去年社保基金投资收益645.36亿元，其中已实现投资收益率4.38%，创近三年来的最好水平。中国社保基金会管理的资产总额达到11,082.75亿元，比上年增长27.5%，首次突破1万亿元。

新闻稿并显示，2012年中国中央财政性资金净拨入526.14亿元，比上年增长9%。在继续受托管理好中国9个试点省（区、市）做实个人账户中央补助资金的同时，受托投资运营广东省1,000亿元城镇职工基本养老保险金，投资运营工作有序展开，并取得较好收益。

之前国内官方媒体报导引述全国社会保障基金理事会理事长戴相龙的话称，到2011年底，各大类资产的实际比例分别为：固定收益占50.66％，股票资产占32.39％，实业投资占16.31％，现金及等价物占0.64%。

是次召开的全国社会保障基金理事会第四届理事大会第三次会议还制定了中国今年的五项重点社保工作，其中包括认真实施2013年资产配置计划，提高投资收益水平，多渠道扩大全国社保基金，完善地方基本养老保险基金受托管理工作等。

根据其官方网站介绍，2000年8月，中国共产党中央、国务院决定建立“全国社会保障基金”，同时设立“全国社会保障基金理事会”，负责管理运营全国社会保障基金。 2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过的《中华人民共和国社会保险法》第七十一条规定：国家设立全国社会保障基金，由中央财政预算拨款以及国务院批准的其他方式筹集的资金构成，用于社会保障支出的补充、调剂。（完）

（欲了解详情，请点选中国社会保障基金理事会网址here）

(发稿 李航; 审校 张胜男/林高丽)

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