社保基金条例征求意见稿发布 可在境内外市场投资运营

路透北京11月27日 - 中国国务院法制办发布全国社会保障基金条例（征求意见稿），明确基金投资范围，基金可以在中国境内外市场投资运营，科学配置经国务院批准的固定收益类、股票类和未上市股权类等资产。

为保证基金安全，保障基金在复杂多变的金融市场获得收益，征求意见稿规定，国务院财政部门、国务院社会保险行政部门拟订投资运营办法，报国务院批准后施行。

征求意见稿明确了部门监督职责。规定国务院财政部门、国务院社会保险行政部门负责全国社会保障基金的监督；国务院审计机关对基金实施审计监督并向社会公开；国务院外汇管理部门、国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构按照各自职责，对投资管理人投资、托管人保管全国社会保障基金情况实施监督。

全国社会保障基金是国家社会保障储备基金。征求意见稿规定，基金专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂；国务院财政部门、国务院社会保险行政部门根据经济社会发展状况、社会保障基金储备和支出需要，拟订基金的筹集和支取方案，报国务院批准后施行。

此外，征求意见稿还规定了相应的法律责任。征求意见稿截止日期为2014年12月26日。

2000年8月，国务院设立全国社会保障基金作为国家社会保障储备基金，同时设立全国社会保障基金理事会作为基金的管理运营机构。设立基金当年中央财政拨入200亿元人民币。截至2014年6月底，全国社会保障基金权益总额10,187亿元，累计年均投资收益率7.95%。

全国社会保障基金来源不同于社会保险基金，不由用人单位和个人的缴费构成。征求意见稿规定，全国社会保障基金由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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