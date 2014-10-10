去年全国社保基金总收入增长15% 支出增幅达20%--财政部

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京10月10日 - 中国财政部周五公布数据显示，2013年全国社会保险基金总收入同比增长15%，总支出同比增长20%。前者较后者高出5个百分点。
财政部网站刊登2013年全国社会保险基金决算的说明新闻稿称，去年全国社会保险基金总收入35,994亿元，总支出28,744亿元；本年收支结余7,250亿元，年末滚存结余44,884亿元。
具体来看，企业职工基本养老保险基金2013年收入20,790亿元，同比增长14%，完成预算的111%；支出16,699亿元，同比增长20%，完成预算的101%。
包括城镇居民社会养老保险基金和新型农村社会养老保险基金在内的居民社会养老保险基金，收入同比增长9%，支出增幅则高达18%。
城镇职工基本医疗保险基金2013年收入增幅16%，支出增幅高达20%。
面对老龄化及人口流动已成为中国经济生活常态的现状，国务院今年2月发布关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见，其后中国人社部、财政部发布城乡养老保险制度衔接暂行办法，并从今年7月1日实施。（完）
欲览全文，请点击财政部网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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