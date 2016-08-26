当前社保缴费率存阶段性下调空间 措施得当职工福利不缩水--专家

路透北京8月26日 - 中国国家发改委社会发展研究所所长杨宜勇撰文称，在当前经济下行压力加大的情况下，降低社会保险缴费率是降低企业成本的一项重要举措。中国社保缴费率高是由多种因素造成的，当前存在阶段性下调空间。只要采取有针对性的措施，就不会导致职工福利待遇缩水。

人民日报刊登他的文章称，引起社保缴费率高位运行的因素，有人口老龄化和福利待遇等方面的刚性因素，也有制度设计方面的可调整因素。因此从控制、降低缴费率和保质提标几方面发力，当前阶段性降低社保缴费率有一定空间，而且不会引起职工福利待遇缩水。

文章提出内涵降费，外延控费，和保质提标三个建议。内涵降费就是通过精简归并不合理社保项目、加强基金调剂使用、下调部分险种缴费率和完善降缴缓缴机制等方式，直接降低企业社保总成本，使企业能够在经济周期内合理分摊福利成本，促进职工与企业共担经济周期性风险。

可采取的措施是：加快健康风险保障类险种“合并同类项”；加快推动职工养老保险基础养老金全国统筹，可先按照中央和省级双重架构统筹管理基金，统一各省（区、市）基本养老保险政策；进一步完善养老基金投资管理办法，丰富投资领域和投资工具，以投资反哺筹资；根据当前失业保险基金积存过多的情况，可阶段性适当降低失业保险缴费率，并扩大失业保险基金在预防失业、促进就业方面的支付范围。

外延控费主要是指建立抑制缴费负担进一步攀升的筹资“防火墙”。各项社会保险制度本质上属于收入再分配，在基金支付需求具有刚性的前提下，在社保缴费环节进行节流的空间是有限的。

在经济下行压力加大的情况下，应充分利用财政等再分配筹资工具，加大财政转移支付力度和国有企业收益反哺力度，发挥好社保基金的增值功能，通过开源的方式减轻单位和在职职工的当期缴费压力，为降低社保缴费率腾出空间。

保质提标是指保障待遇低于参保人员预期，是参保人员缴费意愿低、企业不堪重负的一个重要原因。因此，要充分考虑社会保险的福利棘轮效应（指福利待遇易于上调、难以下降的现象），降低社保负担不能以社保待遇下调或变相下调为条件。

同时，多渠道增加资金投入，提高保障水平，拓展保障项目，促进保障公平，织牢织密社会保障网，提高参保人员的获得感。

中国已宣布从今年5月1日起两年内，阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，包括对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%等。