在华外企对外籍员工缴纳社保表担忧--美商会

美国商会周三发布的一项调查显示，在华外资企业担忧中国要求境内的外籍员工缴纳社保可能增加商业和生活成本，而外国人也无法领取相应福利。中国7月宣布，要求外籍员工缴纳社保，相当於对每个外籍员工征税。每个外籍员工每月需以12,603元人民币为基数缴纳10%，而雇主则需缴纳约30%。路透