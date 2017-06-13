中国全国社保基金去年投资收益率1.73% 投资收益319亿元

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月13日 - 中国全国社会保障基金理事会周二发布2016年年度报告，去年社保基金权益投资收益额319.4亿元人民币，投资收益率为1.73%；自成立以来，年均投资收益率8.37%，累计投资收益额8,227.31亿元。
刊登在中国证券报的该年报并显示，2016年末，社保基金权益总额为19,488.07亿元，包括全国社保基金权益16,042.58亿元、个人账户基金权益1,181.51亿元、广东委托资金权益1,213.79亿元、山东委托资金权益1,050.19亿元。
中证报并援引社保基金理事会负责人称，近年来社保基金通过审慎稳健投资，依法合规运营，使得总体规模迅速壮大，投资收益保持稳定增长，实现了社保基金的安全和保值增值。
全国社保基金权益中，累计财政性净拨入7,959.61亿元，累计投资增值8,082.97亿元。个人账户基金权益中，委托本金余额797.22亿元，累计投资收益余额384.29亿元。
2016年末，社保基金资产总额20,423.28亿元。其中，直接投资资产9,393.56亿元，占资产总额45.99%；委托投资资产11,029.72亿元，占54.01%。境内投资资产19,062.59亿元，占资产总额93.34%；境外投资资产1,360.69亿元，占6.66%。(完)
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。