今年中国社会消费品零售总额有望超20万亿元--行业协会

路透北京12月10日电---中国商业联合会会长张志刚称,预计今年中国社会消费品零售总额有望超过20万亿元人民币,若按照年均15%的速度保持增长,2015年这一数字将可能超过30万亿元.

财政部网站周一刊登报导并引述商务部部长助理房爱卿称,"十二五"(2011-2015)期间,中国每年城镇化率至少提高0.8个百分点,也就是有超过1,000万农民进城.

房爱卿并称,一个农民如果真正成为城镇居民,其消费将是目前的三倍以上.城镇化创造的大量需求,将直接带动国内外相关行业发展,为国内贸易发展提供更大空间.

中国国务院副总理李克强此前亦指出,城镇化是中国经济增长的巨大引擎和扩大内需的最大潜力;而做大做强服务业,能够增加就业,也有利於推进城镇化、扩大内需.

国家统计局周日发布数据,今年1-11月份,社会消费品零售总额18万6,833亿元,同比名义增长14.2%(扣除价格因素实际增长12%).(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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