习近平称将健全完善国有资产审计制度 加强国有资产监管

路透北京12月5日 - 中国国家主席习近平周一称，中国将健全完善国有资产审计制度，加强国有资产监管。他并称，要提高改革整体效能，扩大改革受益面，发挥改革先导效应，多推有利于增添经济增长动力的改革。

习近平是在深化改革领导小组会议上做出上述表述的。会议审议通过关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见，称国务院国资委应以管资本为主推进职能转变。

会议并强调，按照管资本为主加强国有资产监管的要求，依法依规建立出资人监管权力和责任清单，重点管好国有资本布局，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全。要加强国有资产监督，改进监管手段，更多采用市场化法制化信息化的监管方式。

上周国务院常务会议指出，中央企业积极推进“瘦身健体”，监事会要围绕促进国有资本保值增值、防止国有资产流失和推进国有企业提质增效，在国资监管中发挥更大作用。同时，中央企业要抓紧整改存在的问题，完善内部管理，着力提高国有资本运营效率，在提质增效、创新升级上下功夫，努力保持营收和利润增长势头。（完）