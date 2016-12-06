习近平称将健全完善国有资产审计制度 加强国有资产监管

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月5日 - 中国国家主席习近平周一称，中国将健全完善国有资产审计制度，加强国有资产监管。他并称，要提高改革整体效能，扩大改革受益面，发挥改革先导效应，多推有利于增添经济增长动力的改革。
习近平是在深化改革领导小组会议上做出上述表述的。会议审议通过关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见，称国务院国资委应以管资本为主推进职能转变。
会议并强调，按照管资本为主加强国有资产监管的要求，依法依规建立出资人监管权力和责任清单，重点管好国有资本布局，规范资本运作，提高资本回报，维护资本安全。要加强国有资产监督，改进监管手段，更多采用市场化法制化信息化的监管方式。
上周国务院常务会议指出，中央企业积极推进“瘦身健体”，监事会要围绕促进国有资本保值增值、防止国有资产流失和推进国有企业提质增效，在国资监管中发挥更大作用。同时，中央企业要抓紧整改存在的问题，完善内部管理，着力提高国有资本运营效率，在提质增效、创新升级上下功夫，努力保持营收和利润增长势头。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。