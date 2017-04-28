中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理

路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。

中国政府网刊登的李克强讲话强调，央企要运用新技术和“互联网+”推进传统产业改造提升，加快生产、管理、营销等模式变革，在转型升级中使传统行业“脱胎换骨”。发展具有前瞻性、颠覆性的新技术，抢占未来竞争制高点。

“要发挥央企引领辐射作用，通过“双创”走出大中小企业融合发展的新路子。”他称，央企开展创新不能再走关起门来“单打独斗”的老路，而要通过搭建“双创”平台，创新机制，吸引众多中小微企业成为创新共同体，聚众智汇众力提高创新效率。

他指出，国企特别是央企要以供给侧结构性改革为主线，坚持以提高发展质量和效益为中心，积极深化改革和调整结构，实施创新驱动发展战略，着力推进瘦身健体、提质增效、增强核心竞争力，在淘汰落后、挖潜降本、做强主业上下功夫，保持效益回升态势。（完）

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