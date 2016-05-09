中城建设公告其股权变更为中央政府决定 点心债暴涨暴跌

路透香港5月9日 - 中国城市建设控股集团旗下公司日前一纸公告，虽让担心其存续债务出现违约的债权人略有舒心，但公告其股权变更的“奇葩”理由却让市场人士充满困惑大呼不懂，而其在境内外共发行了近200亿元人民币规模的多只债券。

中国城市建设控股集团（以下简称中城建设）主营工程施工业务，此前一直称自己是中国住建部所属研究院的全资央企，今年4月底公告，集团部分工程类资产已并入香港上市公司中国城建集团股份(0711.HK)，其它99%的股权已由一家私募基金--惠农投资基金持有。

中城建设共发行约有9只境内债券和1只点心债，未偿还余额共约196亿元。2014年通过香港子公司中城建设（国际）发行了25亿元、三年期点心债。

中城建设（国际）5月6日公告称，母公司中城建设股权变更事宜完全源于中国中央政府的决定与要求，“对此，本公司与母公司只有服从的义务，因此该股权变更行为完全超出本公司和母公司的控制范围。”

公告称，债券条款项下6（C）中规定的属于母公司的控制权变更提前赎回时间已于今年4月22日发生，公司将通过交割系统向债券投资人发出债券提前赎回通知。

香港一位债券投资经理称，这意味着公司已经承认2014年的CNH债券已触发控制权变更相关条款。

但他大呼公告看不懂，“中城建设此前一直称自己是央企，但在国务院国资委监管的106家央企名录上根本找不到名字，控制权变更公告滞后，信息披露很不及时。资产划拨涉嫌掏空资产，对存续债券偿债有很大负面影响。”

公司公告亦称，“虽然股权变更事宜完全是政府行为所导致因而完全超出本公司和母公司的控制范围，本公司以及母公司愿意按照执行债券条款中的规定。”

上述投资经理又疑问道，为何一家公司的控股权要由中国中央政府决定？股权变更不在公司控制范围，“这种说法闻所未闻啊！”

此外，中城建设（国际）公告还称，“在接到通过交割系统向债券投资人发出债券提前赎回通知时谨慎选择行驶提前赎回权。”

香港一位外资银行债券投资经理称，“这个公司公告不严谨，还有错别字，行文风格也很奇葩，提示赎回权风险的措辞也真是看不懂。”

**点心债价格暴涨暴跌，投资人心惊**

中国城市建设（国际）明年6月到期的三年期点心债近一个月来价格犹如“过山车”。因公司公告而价格大涨大跌，惹投资者心惊。

周一该只点心债因公司公告承认控制权变更触发条件而大涨至95元。

公司并公告，新控制人（惠农投资基金）与原控制人相比，经济实力更强，信用等级更高、更熟悉企业经营管理，且能更好地在资金上支持母公司发展。

由于此前投资者普遍担心这只点心债控制权变更条款的触发条件无法兑现，这只点心债价格大跌，上周五一度跌至79左右，尾盘则小幅回升至80.777，收益率高达25.946%。

而这只点心债在4月19日起，因市场流传关于其国内母公司控制权变更等传闻，投资者担心违约风险纷纷抛售，价格从96元大幅下挫，一度报91.5元，收益率飙升至逾13%。

中城建设（国际）发行的这只点心债，采用了集团提供的保持良好契约（Keep well）、不可撤销的跨境人民币备用信贷和股权购买承诺协议以增强债券的信用质量。

路透在相关网站查阅，城建控股2014年因一起经济纠纷败诉但拒绝支付被北京市一中院强制执行，并由于失信已被列入中国国家失信被执行人名单。

路透通过电话及邮件均未能联系到中城建设。（完）