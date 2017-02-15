中国要建立国企负债约束机制 否则杠杆率攀升周而复始--银监会顾问

路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。

他是在中国经济50人论坛2017年年会上做出上述表态。他认为，中国企业尤其是国有企业杠杆率偏高，而且还在上升，需要从根本上来找到降低国有企业杠杆率、稳定国有企业资产负债率有效的办法和真正的原因。

“明确中央国有资本经营预算支出计划当中，应该包括对国有企业的资本金的注入。要建立企业负债约束机制，如果不注重这些，不需要多长的时间，企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。”杨凯生称。

他并认为，国有企业应该对所管理的企业分行业、分规模来确定负债率相应的标准，这个标准不仅是对企业经营管理层的约束要求，也是对企业所有者，对企业的出资人的一种约束。

“要在企业经营发展过程中，随时关注它的资产负债率的变化，一旦临近或者超过标准，就要以适当的方式向这个企业注入资本。”他称，“这个应该成为财政算和国有资本经营预算支出的重要内容。目前是很不够的。”

他并介绍，2015年对国有企业注资的实际支出只有514亿，只占国有企业总额的0.3%，没有办法从根本上解决国有企业负债率高，杠杆率高的问题。

此外，降低杠杆率必须和国有企业的改革、结构调整优化结合起来，有限的国有资本应该进入而且只能进入国家应该持有，必须管理的企业。只有这样，才不至于面铺的太广，摊子铺的太大，成为包袱，拖累了该做大该做强的企业的后腿。要把降低国有企业的杠杆率，作为国企改革的倒逼，抓好国企杠杆率降低的工作。

近年来中国杠杆率特别是企业杠杆率高企，“去杠杆”位列中央五项重要经济工作的任务之一。中国央行周三发布工作论文称，中国高杠杆率与高储蓄和特定的增长模式密切相关；但杠杆本身不是问题，杠杆效率是关键；笼统去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，正确做法是让市场在资源配置中发挥决定性作用，并合理把握去杠杆和经济结构转型的进程。（完）