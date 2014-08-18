逐步规范国企收入分配秩序 对不合理收入进行调整--习近平（更新版）

路透北京8月18日 - 中国国家主席习近平周一称，要逐步规范国有企业收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，对不合理的偏高、过高收入进行调整。

新华援引他主持召开中央全面深化改革领导小组第四次会议时讲话并称，今年要真枪真刀推进改革，为今后几年改革开好头；而做好下一步工作关键是狠抓落实。

“要合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出，除了国家规定的履职待遇和符合财务制度规定标准的业务支出外，国有企业负责人没有其他的‘职务消费’，按照职务设置消费定额并量化到个人的做法必须坚决根除，”习近平称。

他强调，合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出，是改作风的深化，也是反“四风”(形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风)的深化。

习近平并要求，中央有关部门要合理安排改革进度，处理好改革与相关法律立改废的关系，力争把改革任务做实。

他强调，做好下一步工作，关键是要狠抓落实，要抓住突出问题和关键环节，找出体制机制症结，拿出解决办法。

“实施行动要抓到位，掌握节奏和步骤，搞好统筹协调，使相关改革协同配套、整体推进，”他说。

此前在7月中旬，国资委确定中粮等首批六家中央企业，推进央企四项改革试点。其中，中粮集团和国家开发投资公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业；中国医药集团和中国建材集团为央企发展混合所有制经济首批试点企业；中国节能集团、建材集团、新兴际华集团和中国医药集团成为央企董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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