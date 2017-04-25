中国严查国企和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私--中纪委

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
中纪委网站周一刊登他在国务院第五次廉政工作会议上的发言称，要注意发现和纠正以形式主义、官僚主义方式对待党中央、国务院决策部署等突出问题。密切关注新动向，不断采取新招数，坚决防止不正之风反弹回潮。
“巩固反腐败斗争压倒性态势，开展‘天网2017’行动，深化与联合国、二十国集团、亚太经合组织等国际组织和有关国家合作，坚决切断腐败分子的外逃之路。”杨晓渡称。
要严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。坚持“打虎”“拍蝇”并重，紧盯民生领域，督促各级党委、纪委及有关部门切实担负起管党治党责任。
开展扶贫领域专项整治，加大对“小官大贪”、侵吞挪用、克扣强占等侵害群众利益问题查处力度，对向扶贫等民生款物伸手的坚决查处，推动全面从严治党向基层延伸，为全面建成小康社会提供坚强纪律保障。
杨晓渡指出，以强有力问责推动党的路线方针政策和国务院决策部署落实。把确保党和国家方针政策的贯彻落实作为重要政治纪律，加强监督检查，对政策执行不力、工作任务不落实、庸政懒政怠政或者乱作为的严肃问责，典型问题公开通报，使失责必问成为常态，确保中央政令畅通。（完）
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(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。