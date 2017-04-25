中国严查国企和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私--中纪委

路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。

中纪委网站周一刊登他在国务院第五次廉政工作会议上的发言称，要注意发现和纠正以形式主义、官僚主义方式对待党中央、国务院决策部署等突出问题。密切关注新动向，不断采取新招数，坚决防止不正之风反弹回潮。

“巩固反腐败斗争压倒性态势，开展‘天网2017’行动，深化与联合国、二十国集团、亚太经合组织等国际组织和有关国家合作，坚决切断腐败分子的外逃之路。”杨晓渡称。

要严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。坚持“打虎”“拍蝇”并重，紧盯民生领域，督促各级党委、纪委及有关部门切实担负起管党治党责任。

开展扶贫领域专项整治，加大对“小官大贪”、侵吞挪用、克扣强占等侵害群众利益问题查处力度，对向扶贫等民生款物伸手的坚决查处，推动全面从严治党向基层延伸，为全面建成小康社会提供坚强纪律保障。

杨晓渡指出，以强有力问责推动党的路线方针政策和国务院决策部署落实。把确保党和国家方针政策的贯彻落实作为重要政治纪律，加强监督检查，对政策执行不力、工作任务不落实、庸政懒政怠政或者乱作为的严肃问责，典型问题公开通报，使失责必问成为常态，确保中央政令畅通。（完）

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