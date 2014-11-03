不能简单将融资平台翻牌成国有资本运营公司--国资委官员

路透上海11月3日 - 中国国务院国资委副主任黄淑和近日表示，在改组组建国有资本投资运营公司过程中，不能将现有融资平台公司进行简单“翻牌”，使这类平台公司变成“走了样”的国有资本投资运营公司。他并表示，在准确界定不同国有企业功能方面，国资委正在抓紧研究论证。

中国证券报周一援引他在全国国资委系统指导监督工作研讨培训班上表示，要探索推动符合条件的国有企业“干干净净”整体上市，不搞拖泥带水，逐步清理整合存续企业和“壳”公司，避免集团公司与上市公司的治理结构完全重合。

他表示，面对当前深化国资国企改革面临的热点和难点问题，要推动实现“八个转变”：国资监管从管企业向管资本转变，监管方式从一刀切监管向分功能监管转变，国有经济布局从众多领域向重要领域转变，经营性国有资产从多头管理、分散配置向集中监管、统一配置转变，国有企业股权结构从单一股权或“一股独大”为主向混合多元为主转变，国有企业管理从行政化管理向市场化治理转变，国有资本运作从追求规模速度向追求质量效益转变，国有企业发展从注重国内竞争向有效参与国际竞争转变。

在准确界定不同国有企业功能方面，国资委正在抓紧研究论证。在探索实践中，一是要坚持国有企业市场化改革的方向。对提供公共产品和服务、承担重大战略任务等职能的企业，要注意把握其企业法人属性，防止形成一批“准政府”机构。二是要注意将功能界定与深化国企改革的其他重点任务如分类深化董事会建设和完善公司治理结构，区分不同类型企业确定国有股权的不同比例，积极发展混合所有制经济等相结合。三是要在功能界定基础上探索实施分功能监管。在资源配置方式、人员选用机制、经营业绩考核等方面，实施差异化监管政策。

同时要加快地方国有经济布局结构调整和国有资源优化配置。积极发展国有资本、集体资本、非公资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，通过混合所有制改革，进一步优化国有经济布局结构，提高国有资本配置效率；要着力培育具有较强竞争力的大企业大集团。（完）

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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