上半年中国国企利润同比增7%

路透北京7月16日 - 中国财政部周二称，上半年，国有企业累计实现利润总额11,129.6亿元人民币，同比增长7%，这一增幅较1-5月份的水平继续回升，不过地方国企实现利润持续下降。

刊登在财政部网站的新闻稿指出，1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入同比增幅较1-5月水平略有下降，但营业总成本、实现利润和应交税费的同比增幅均比1-5月有所上升。

今年上半年纳入统计的国有企业累计实现营业总收入22万亿元，同比增长10.7%。其中，中央企业同比增长9.5%，地方国有企业增长12.6%。

1-6月，国有企业累计实现利润总额中，中央企业8,057.1亿元，同比增长15.6%。地方国有企业3,072.5亿元，同比下降10.6%。地方国企利润降幅与1-5月份水平持平。

此前数据显示，1-5月，国有企业累计实现利润总额中，中央企业6,619.6亿元，同比增长13.8%；地方国有企业2,221.4亿元，同比下降10.6%。

就行业而言，1-6月，实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、电子行业、石化行业、施工房地产行业等。实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、煤炭行业、化工行业、交通行业等。（完）

更多细节，请浏览财政部网站（here）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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