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中国财经 | 2017年 3月 29日 星期三 18:18 BJT

中国首支央企参与发起的不良资产投资基金成立 规模100亿--央视

路透北京3月29日 - 中国央视官方微博周三报道称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。

报道称，该基金将重点投资于具备优质银行资产包地区的银行债权、经济活跃地区政府融资的平台债务和主业符合结构调整方向的央企债务。其中，投资于银行不良资产、地方融资平台债务和央企债务的资金规模将不少于70%。

报道并称，诚通湖岸投资管理公司由中国诚通资产经营管理公司联合湖岸投资有限公司成立。

去年由诚通控股集团有限公司牵头的中国国有企业结构调整基金成立，总规模3,500亿元，基金首期募资1,310亿元。该基金服务于供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组等。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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