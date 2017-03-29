中国首支央企参与发起的不良资产投资基金成立 规模100亿--央视

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京3月29日 - 中国央视官方微博周三报道称，国内首家央企参与发起、规模最大的不良资产投资基金--诚通湖岸不良资产投资基金(湖岸I号)在北京发行，基金规模100亿元人民币，存续期四年。
报道称，该基金将重点投资于具备优质银行资产包地区的银行债权、经济活跃地区政府融资的平台债务和主业符合结构调整方向的央企债务。其中，投资于银行不良资产、地方融资平台债务和央企债务的资金规模将不少于70%。
报道并称，诚通湖岸投资管理公司由中国诚通资产经营管理公司联合湖岸投资有限公司成立。
去年由诚通控股集团有限公司牵头的中国国有企业结构调整基金成立，总规模3,500亿元，基金首期募资1,310亿元。该基金服务于供给侧结构性改革，支持重点行业国有企业实施行业整合和专业化重组等。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。