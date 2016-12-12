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中国财经 | 2016年 12月 12日 星期一 16:46 BJT

陈飞虎和温枢刚分别任中国大唐集团和中国华电集团公司总经理

路透北京12月12日 - 中国国资委周一在其官方微博称，国务院决定任命陈飞虎为中国大唐集团公司总经理、董事、党组副书记；温枢刚任中国华电集团公司总经理、董事、党组副书记。

国资委微博并显示，陈飞虎此前担任中国国电集团公司总经理、董事、党组副书记。

此前担任中国华电集团公司总经理、董事、党组副书记的程念高；中国大唐集团公司总经理、董事、党组副书记的王野平，均到龄退出领导班子。

中国大唐集团公司是2002年12月29日在原中国国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

中国华电集团公司是2002年底国家电力体制改革组建的全国性五家国有独资发电企业集团之一，属于国务院国资委监管的特大型中央企业。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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