中国央企加大在辽宁投资 未来三年投资总额有望达１万亿元

路透北京9月14日 - 中国央企积极响应和落实中央关于新一轮东北振兴的政策部署，加大在辽宁的投资，未来三年投资总额有望达到１万亿元人民币。

新华社周日报导，目前，中央企业在辽宁已经签署协定和开展前期工作的项目有91个，在谈项目82个，达成合作意向的项目183个，共涉及总投资超过１万亿元。辽宁省有关负责人表示，这些项目有望在未来三年内相继实施。

报导称，辽宁是老工业基地，中央企业在辽宁投资的项目主要集中在石化、冶金、航空、装备制造以及农产品加工等辽宁的优势领域。如中国兵器工业集团正在全力推进在辽宁的“精细化工产业园”建设等八个项目，投资总额近千亿元。

中国华能集团公司将投入超过60亿元推进华能大连热电二期项目等重点项目建设。中粮集团公司正在推进建设大连国际粮食物流中心、营口年产100万吨白糖等一系列项目，总投资130亿元。

目前，在辽宁的中央企业及所属企业有1，751户，资产达2万亿元，占辽宁规模以上企业资产总额的47%，在岗职工约70万人，2013年营业收入为1.7万亿元。

日前出台的《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》明确提出“研究中央企业和地方协同发展政策，支持中央企业与地方共建产业园区”。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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