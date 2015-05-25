中国国企今年前四月利润降幅收窄至5.7% 交通业等增幅高--财政部

路透北京5月25日 - 中国财政部周一公布，今年前四个月全国国有及国有控股企业利润总额同比下降5.7%，为7,040.6亿元人民币，降幅较1-3月收窄，交通、电子等行业利润呈两位数增长。

财政部网站刊登的新闻稿显示，1-4月，交通、电子、轻工和电力等行业实现利润同比增幅较大；石化、石油、建材和机械等行业实现利润同比降幅较大；煤炭、钢铁、有色等行业亏损。

在前四月利润总额中，中央企业5,344.4亿元，同比下降7.2%。地方国有企业1,696.2亿元，同比下降0.8%。

中国国企利润总额今年来处于同比萎缩状况，1-2月和1-3月降幅分别为21.5%和8%。

新闻稿称，如剔除中石油等三大石油公司，1-4月国有企业利润总额6,602.8亿元，同比增长7.3%；如再剔除煤炭、钢铁、有色行业因产能过剩等原因产生的亏损后，1-4月国有企业利润总额6,699.3亿元，同比增长11.6%，增幅比1-2月（3.6%）提高8个百分点，与1-3月基本持平。

数据并显示，前四个月国企营业总收入同比下降6%，营业总成本下降5.5%。其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降2.3%、增长0.3%和增长7.4%。

中国2014年国企利润增长3.4%，2013年增长5.9%，而2012年为下降5.8%。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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