中国境外投资者受让国企产权须符合负面清单等要求--国资委

路透北京7月1日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周五称，国资监管机构负责审核国家出资企业的产权转让事项；受让方为境外投资者的，应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

国资委网站发布的企业国有资产交易监督管理办法称，对依法须进行资产评估的产权转让事项，转让方应委托具有相应资质的评估机构对转让标的进行资产评估，产权转让价格应以经核准或备案的评估结果为基础确定。

办法指出，产权转让原则上通过产权市场公开进行，采取非公开协议转让方式转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果。

办法并称，两种情形下转让价格可以资产评估报告或最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定，且不得低于经评估或审计的净资产值：第一，同一国家出资企业内部实施重组整合，转让方和受让方为该国家出资企业及其直接或间接全资拥有的子企业。

第二，同一国有控股企业或国有实际控制企业内部实施重组整合，转让方和受让方为该国有控股企业或国有实际控制企业及其直接、间接全资拥有的子企业。（完）

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