完善央企分类考核 充分竞争行业商业类央企重在考核资本回报--国资委

路透北京9月26日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会称，将完善央企功能分类考核，对主业处于充分竞争行业的商业类央企，重点考核企业经济效益、资本回报水平和市场竞争能力，引导企业提高资本运营效率，提升价值创造水平。

国资委和财政部周一公布“关于完善中央企业功能分类考核的实施方案”称，明确不同类型的国企经营责任，按照企业的功能和业务特点，将中央企业分成三类实施考核。

“保障企业自主经营、自负盈亏、自担风险，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中 。”国资委网站公布的方案称。

方案称，主业处于充分竞争行业和领域的商业类中央企业，要突出资本回报的考核要求；将企业经济增加值和盈利状况作为年度考核重点，根据企业资本结构和行业平均资本回报水平，加强与资本市场对标，确定差异化的资本成本率。

对主业处于关系国家安全、国民经济命脉的关键领域、主要承担重大专项任务的商业类中央企业，以支持企业可持续发展和服务国家战略为导向，在保证合理回报和国有资本保值增值的基础上，加强对服务国家战略、保障国家安全和国民经济运行等情况的考核。

将企业承担国家安全、行业共性技术或国家重大专项任务完成情况作为重要内容纳入业绩考核。考核指标及权重视企业具体情况确定。

对公益类中央企业，以支持企业更好地保障民生、服务社会、提供公共产品和服务为导向，坚持把社会效益放在首位，重点考核产品服务质量、成本控制、营运效率和保障能力。

根据不同企业特点，有区别地将经济增加值和国有资本保值增值率指标纳入年度和任期考核，适当降低考核权重和回报要求，并引入社会评价。

方案并称，将探索建立特殊事项管理清单制度，将企业承担的对经营业绩有重大影响的特殊事项列入管理清单，作为考核指标确定和结果核定的重要参考依据。

纳入清单的特殊事项包括：保障国家安全、提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、实施“走出去”重大战略项目等。（完）

欲览方案详情，请点击国资委网站链接：here