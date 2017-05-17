中国央企国创投资引导基金日前成立 首期规模1139亿元--国资委

路透北京5月17日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周三宣布，总规模1,500亿元人民币的中央企业国创投资引导基金日前成立，基金首期规模1,139亿元，由部分央企、银行和北京市政府等发起设立。

国资委网站新闻稿称，国资委主任肖亚庆在基金成立会上表示，由投资引导基金、产业发展基金、企业创新基金三个层次组成的中央企业创新发展基金系正在快速形成。

“国创基金要充分发挥引领带动作用，形成各类资本多方式、多层次支撑中央企业科技创新的生动局面。”肖亚庆说，要体现引导性，更加准确把握中央企业创新发展方向，找准新的增长点。

他并称，要坚持央企突出实业、突出主业的重大任务，更加突出中央企业承担重大项目、重大工程的责任，充分发挥投资引导基金的资本优势、人才优势和机制优势，促进国家战略实施与企业创新发展的有机结合。

他并要求，要加强各中央企业间合作，协同突破产业发展瓶颈，支持设立一批产业发展基金和企业创新基金，共同打造技术与产业发展平台，积极依托北京科创中心的巨大优势，努力实现创新资源优化配置。（完）

欲览新闻稿详情，请点击国资委网站链接：here